Порадуйте своих любимых весенними букетами от компании «МИР ЦВЕТОВ»

23 Февраля 2018 года, 15:00

Приближается самый светлый и прекрасный праздник Весны - 8 Марта! Дорогие мужчины, поздравьте дорогих вам коллег, своих подруг и любимых букетом из весенних цветов от поставщика оптово-розничной продукции «МИР ЦВЕТОВ».

Ведь только весной можно подарить тюльпаны и нарциссы, подснежники и крокусы. Предложенная цветовая гамма удовлетворит любой вкус. Букет может быть как огромным, так и состоящим из 3-5 цветочков. Даже маленькая веточка мимозы на 8 марта будет очень кстати.

В преддверии праздника приглашаем за эффектными букетами для корпоративных клиентов.

Очень важно, каким бы цветам вы не отдали предпочтение, дарите их искренне и с любовью, такой букет, непременно, останется в памяти надолго.

Дополнительная информация по телефонам: (8152) 70-17-47, 52-09-73 (оранжерея); оптовый склад: (8152) 52-54-39, «ВКонтакте».

Справочно:

Оптово-розничная компания «МИР ЦВЕТОВ» - крупнейший поставщик живых, горшечных, эксклюзивных, искусственных цветов на территорию Мурманской области. Работает с 1983г.

«МИР ЦВЕТОВ» осуществляет круглосуточную доставку оригинальных букетов для индивидуальных заказчиков, а также занимается украшением банкетных залов, столов, автомобилей для различных мероприятий, корпоративных встреч и праздничных вечеров.

Кроме того, в оранжерее всегда можно приобрести различные растения – как самые простые, так и самые экзотические.

Благодаря «МИРУ ЦВЕТОВ», вы можете сделать индивидуальный заказ понравившегося или известного растения, которое отсутствуют в наличии – и удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус!