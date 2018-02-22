«Аэрофлот» предупреждает о задержке рейса по метеоусловиям Москвы

22 Февраля 2018 года, 18:52

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Вылет рейса SU-1323 в Шереметьево задерживается до 5:50 утра 23 февраля. Об этом агентству сообщили в диспетчерской мурманского аэропорта.

Информацию о задержке подтвердили в представительстве национального перевозчика. «Рейс задерживается в связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорта Шереметьево – резкое и сильное похолодание. Пассажиры оповещаются через колл-центр и обеспечиваются всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», – сообщили «Би-порту» в представительстве авиакомпании.

Информацию о статусе рейса можно уточнить в представительстве авиакомпании или в справочной аэропорта по телефонам: 8 (8152) 281-331, 281-431.