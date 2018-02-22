Креативное авиаселфи – новый этап юбилейной серии конкурсов

23 Февраля 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – В День защитников Отечества организаторы юбилейной серии розыгрышей призов по случаю 95-летия российской гражданской авиации и авиакомпании подвели итоги очередного этапа.

Напомним, для победы необходимо было правильно ответить на дюжину вопросов авиационной тематики. Все вопросы были достаточно простыми, но не на всякий вопрос ответ был очевидным и прямым. Например, вопрос об открытии нового терминала Мурманского аэропорта: официально новая эра гражданской авиации в Заполярье началась 21 июля 1976 года, а вот здание аэровокзала было открыто годом позже – летом 1977-го.

Ещё один «затык» вышел с вопросом о самом массовом самолёте. Действительно, массовых самолётов много, тот же Boeing-737 считается самым массовым реактивным пассажирским лайнером. А наш Ан-2 – самым массовым многоцелевым. Но всё же самым массовым самолётом в истории авиации считается Cessna-172: с 1956 года построено свыше 44 000 единиц и производство его продолжается до сих пор.

Третьим «камнем на взлётке» оказался вопрос о первенстве воздушных линий. Всем известный факт, что линией Москва – Нижний Новгород было положено начало регулярным перевозкам в СССР, однако за год до этого события самолёты начали летать через Кёнигсберг в Берлин.

И тем не менее, большинство читателей «Би-порта» и подписчиков сообществ «Мурманский аэропорт», «Авиация и Ты» и «Только самолёты» в социальной сети ВКонтакте справились почти со всеми вопросами, и мы с удовольствием объявляем абсолютных лидеров третьего этапа: это Александр Лунин и Ольга Валова – именно они с первой попытки безошибочно ответили на все вопросы викторины.

А сейчас организаторы советуют пересмотреть свои авиационные фотоархивы – следующий конкурс будет посвящён авиаселфи! Подробности – в сообществах в соцсети ВКонтакте.

Фото: Игорь Громов