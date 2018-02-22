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Главная » НОВОСТИ » Губернатор Марина Ковтун вручила воинам-североморцам почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье»
 
 
 
 
23 Февраля 2018 года, 09:37

Губернатор Марина Ковтун вручила воинам-североморцам почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье»


СЕВЕРОМОРСК/ 23 февраля/БИ-ПОРТ - В Североморске губернатор Марина Ковтун приняла участие в общефлотском вечере, посвящённом наступающему Дню защитника Отечества. Глава региона вручила воинам-североморцам почетные знаки губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».

Всенародно любимый праздник – 23 февраля – в Заполярье имеет особый смысл и особую глубину, подчеркнула губернатор в своём выступлении.

«Мурманская область – цитадель могучего Северного флота, под охраной которого находится не только вся Русская Арктика, но и глобальное равновесие. Мы, жители Мурмана, осознаём свою причастность к святому делу защиты Родины. И с глубочайшим уважением относимся к тем, для кого это – дело жизни. Правительство региона в сотрудничестве с командованием флота делает всё возможное, чтобы обеспечить нашим защитникам надёжный тыл. Это наш долг, наш собственный вклад в обороноспособность страны», – сказала Марина Ковтун.

Например, буквально сегодня состоялось торжественное открытие нового детского сада в гарнизоне палубной авиации Североморске-3.

Глава региона поблагодарила воинов-североморцев за службу Отечеству, за наше счастье жить, трудиться, растить детей в мире и безопасности.

Почетных знаков «За доблестную службу в Заполярье» удостоены: капитаны 2 ранга Дмитрий Бизенков, Константин Чекарев, Михаил Савин, подполковник Антон Куц и капитан 3 ранга Андрей Горохов.

 

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