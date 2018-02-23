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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Жители и гости Североморска смогут подняться на борт военных кораблей
 
 
 
 
23 Февраля 2018 года, 12:41

Жители и гости Североморска смогут подняться на борт военных кораблей


СЕВЕРОМОРСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В период с 23 по 25 февраля  БДК «Георгий Победоносец» будет открыт для показа гражданскому населению в главной базе флота Североморске. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. В честь Дня защитника Отечества, в рамках конгрессно-выставочной деятельности, экскурсии также разрешены на эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». На причальном фронте военного городка в Североморске будет развёрнута выставка арктического вооружения и военной техники, а также будет работать пункт приёма на военную службу по контракту.

В День защитника Отечества на всех корабля Северного флота пройдёт торжественный подъем Военно-мосркого флага и флагов расцвечивания, в береговых частях – вынос боевых знамён. На флагштоке, установленном на мысе Алыш главной базы флота, состоится подъем трёхцветного полотнища Государственного флага Российской Федерации гигантского размера.

В 11 часов 23 февраля на пяти боевых кораблях: флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», ракетном крейсере «Маршал Устинов», больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко», «Адмирал Харламов» и «Вице-адмирал Кулаков» состоится приём в Юнармию североморских школьников. Клятву юного армейца дадут 200 учащихся средних и старших классов. На ТАРКР «Пётр Великий» в церемонии примет участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Торжественные мероприятия пройдут во всех гарнизонах Северного флота.

 

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  • Подняться на борт БДК - это здорово! Как бы ещё в сам Североморск попасть?? ;-)
 
 
 
 
 
 
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