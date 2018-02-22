«Роснефть» в День защитника Отечества встречает клиентов подарками

23 Февраля 2018 года, 11:15

РОССИЯ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Приятный сюрприз ждал сегодня мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на АЗС «Роснефти». Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» получили перчатки, без которых никак не обойтись настоящему мужчине при обслуживании своего авто.По словам Виталия, постоянного клиента АЗС, он был приятно удивлен.

«На «Роснефти» качественное топливо — на других АЗС машина реально едет хуже. Хорошее расположение заправок, очень удобное, есть во всех районах города. Девушки приветливые за кассой стоят. Причем обслуживание хорошее и в городе, и за чертой города. Когда еду по трассе, стараюсь найти именно заправки «Роснефть». Сегодня, правда, порадовали подарком, подняли настроение», - рассказал Виталий.

Стоит отметить, что программа лояльности «Семейная команда» основана на командном принципе участия: присоединяясь к ней, участник получает не одну, а сразу три карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Баллы можно копить, не только заправляясь на «Роснефти», но и приобретая товары у партнеров — в их список входят больше 180 компаний различного уровня.

«Семейную команду» компания планирует развивать и дальше: предполагается внедрить в нее игровой маркетинг, улучшить мобильное приложение и запустить сервис для анализа предпочтений клиентов.