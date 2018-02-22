По факту аварии с вертолётом в Мурманской области возбуждено уголовное дело

23 Февраля 2018 года, 16:25

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – По факту авиационного инцидента с вертолётом Ми-8 в Мурманской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как ранее сообщал «Би-порт», 21 февраля вертолет, выполнявший социальный рейс по маршруту Сосновка – Пача –Ловозеро при взлете с посадочной площадки столкнулся с деревом, после чего произвел вынужденную посадку и вновь продолжил дальнейший полет. По мнению следователей, своими действиями он создал угрозу жизни и здоровья граждан.

« На борту вертолета находилось 3 члена экипажа и, по предварительным данным, 5 пассажиров. За медицинской помощью с телесными повреждениями обратилась одна пассажирка», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию.