Эксперты «ПОРА» приняли участие в «Арктике 2018»

23 Февраля 2018 года, 17:30

МОСКВА/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - Эксперты проектного офиса развития Арктики «ПОРА» приняли участие в работе круглых столов и пленарных сессий международной конференции конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» - «Арктика-2018». Мероприятие прошло в Москве 20-21 февраля. Эта международная конференция проходит уже третий год и призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию и освоению Арктики.

За два дня работы конференции, в дискуссиях и круглых столах, приняли участие более 600 ведущих экспертов из России и стран Европы. Это чиновники, учёные, представители российских и международных компаний, работающих в Арктической зоне. Эксперты проектного офиса развития Арктики «ПОРА» - Александр Воротников, Сергей Майоров и координатор программ Александр Стоцкий приняли участие в мероприятии и выступили в роли докладчиков, а Александр Воротников выступил докладчиком на пленарной сессии и со- модератором круглого стола.

Сергей Майоров отметил, что в настоящее время экономика стоит перед технологическим вызовом – переходом на новый технологический уклад в производствах, сервисах, управлении. Ресурсосберегающий подход подсказывает, что в качестве пилотных следует рассматривать те сектора и регионы, где успешное внедрение передовых технологий – жизненная необходимость. Таким регионом и является Арктика. В настоящее время к региону также привлечено повышенное внимание руководства страны. В будущем ее роль будет только усиливаться. Уже сейчас Арктика дает около 20% ВВП, 40% национального дохода и почти 90% общероссийского экспорта.

Александр Стоцкий рассказал о разработке Полярного индекса - рейтинга устойчивого развития регионов и промышленных компаний в Арктической зоне. Данный рейтинг привлекает внимание к проблемам Арктики, а также информирует заинтересованных лиц и общественные институты о положении дел в Арктическом регионе. На сегодня пока не разработан всеобъемлющий рейтинг устойчивого развития Арктики.

На конференции также были рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив и новых трендов арктического туризма, развития круизного туризма в Арктике, презентована идея арктического марафона, этно- туристические кластеры, особенности брендинга территорий. Представители регионов рассказали как о возможностях, так и о проблемах, которые возникают при развитии отрасли на местах.