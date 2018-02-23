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Главная » НОВОСТИ » Ксения Собчак встретилась с жителями Мурманска
 
 
 
 
23 Февраля 2018 года, 18:00

Ксения Собчак встретилась с жителями Мурманска


МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманскую область с визитом приехала зарегистрированный кандидат в президенты России Ксения Собчак. В День защитника Отечества свою поездку она начала со «столицы» Северного флота – Североморска, где встретилась с военнослужащими, а также школьниками и студентами. Последние, по словам самой Собчак, никак не хотели отпускать известную телеведущую, журналистку и общественного деятеля, из-за чего она на полчаса опоздала на встречу в Мурманске.

В областном центре Ксения Собчак собрала всех желающих задать ей вопросы во Дворце Культуры им. Кирова. На встречу, которая изначально была запланирована в отеле «ParkInn Полярные Зори», пришли около 350 человек.

Ксения, ответила на вопросы об экологии, экономике, образовании и медицине. С подачи мурманского студента, проживающего в Норвегии, высказала своё мнение относительно взаимоотношений королевства и России.

Как стало известно «Би-порту», Ксения Собчак сегодня встретится с вице-губернатором Мурманской области Анатолием Векшиным. Как сообщила кандидат, они обсудят вопросы, с которыми обращаются к ней граждане.

Напомним, 27 февраля в Мурманске состоится встреча с доверенным лицом зарегистрированного кандидата в президенты России Григория Явлинского Галиной Ширшиной. Встреча будет проходить в анти-кафе «Тепло».

18 марта в России пройдут выборы президента. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

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