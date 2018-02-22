Мэр Киркенеса об аресте Фруде Берга: я хочу надеяться, что это ошибка

23 Февраля 2018 года, 18:20

КИРКЕНЕС/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – Мэр норвежского Киркенеса Рюне Рафаэльсен, рассказал, что местные жители крайне негативно отреагировали на арест бывшего пограничника Фруде Берга. Он был задержан в Москве 5 февраля по подозрению в шпионаже, и в настоящий момент находится под стражей.

«На его арест люди отреагировали мгновенно, крайне негативно - никакой он не шпион, никакой он не агент. Мое личное отношение - я очень хочу надеяться, что это какая-то ошибка, недопонимание», - сказал журналистам Рафаэльсен.

Он рассказал, что он и инициативная группа дважды писали норвежскому премьер-министру письмо с просьбой вернуть Берга домой. По его словам, министр иностранных дел Норвегии встречалась с семьей задержанного, а также людьми, которые его поддерживают, они покрывают все расходы, связанные с этой ситуацией.