В Апатитах сгорела квартира

24 Февраля 2018 года, 11:57

АПАТИТЫ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера в Апатитах произошло возгорание квартиры на улице Северной, 29. В результате пожара огнем уничтожена кухня на площади, бытовая техника, кухонный гарнитур, удалено остекление, обгорели стены и потолок по всей площади, вскрыто половое покрытие. В одной комнате обгорел потолок, частично стены, окно, повреждена мебель, в прихожей оплавлен потолок, стены закопчены; в ванной комнате оплавился потолок, закопчена по всей площади; квартира закопчена по всей площади.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 3 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.