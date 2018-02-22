Авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» вручён орден Ушакова

24 Февраля 2018 года, 14:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ - В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Владимир Путин вручил орден Ушакова – тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Когда армия, флот, Вооружённые Силы, военная составляющая государства являются самодостаточными, сильными, развитыми, то тогда создаются условия для мирного развития страны, её поступательного развития, выстраивания стабильных отношений на международной арене. Кажется, что так всегда и было. Кажется, что это нормально. Но стоит только ослабнуть Вооружённым Силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались. Появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли. В последние годы, действительно, Вооружённые Силы России приобрели новую динамику развития – такую, которая и нужна России. Хочу всех вас поблагодарить за эту работу и ещё раз поздравить с Днём защитника Отечества», - сказал Владимир Путин на церемонии вручения.

Орденский военно-морской флаг был поднят на ТАВКР «Адмирал Кузнецов» сегодня утром.