24 Февраля 2018 года, 13:36

МУРМАНСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на базе областной научной библиотеки работает музей занимательных наук «Фокус». Музей предоставляет посетителям возможность увидеть всю магию физики в действии и проделать эксперименты собственноручно. На базе музея работает экскурсовод, который поможет работаться в каждом опыте и продемонстрирует наглядно принцип работы устройств.

Вниманию посетителей предлагается «Акустический тоннель», который передаёт даже шёпот через людей, стоящих в шеренгу, «Чаша-фонтан», издающая звуки от прикосновения к ней, «Шкаф-шумомер», замеряющий громкость голоса, направленного внутрь него, «Рисование в зеркале», которое предлагает проверить сноровку рисования, глядя в отражение, и многое другое.

Работает музей ежедневно с 11 до 18 (кроме понедельника и пятницы).