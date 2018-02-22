Сохранение оленегонной лайки обсудили в Москве

24 Февраля 2018 года, 17:46

МОСКВА/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Исследование и сохранение ненецкой оленегонной лайки стало ключевой темой дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «ПОРА». На заседании, которое состоялось 22 февраля, было отмечено, что одним из показателей устойчивого развития арктического региона являются экономические и социальные условия жизни коренных малочисленных народов Севера. Сохранение ненецкой оленегонной лайки как раз и является одним из условий для устойчивого развития северного социума.

Ведущий научный сотрудник Сектора традиционного природопользования Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва Клим Сулимов рассказал, что ненецкая лайка очень перспективна для более широкого применения. По аналогии с немецкой овчаркой, которая тоже изначально была пастушьей породой, а в настоящее время применяется гораздо более широко. Ольга Етылина, председатель Содружества общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Национального союза оленеводов и владелица кобеля Лапы сказала, что первоочередные проблемы, которые стоят перед Союзом, – это необходимость с научной точки зрения пересмотреть систему ведения северного оленеводства с учетом новых современных технологий, а также развитие служебного оленегонного собаководства с использованием лайки не только в тундре, но и в таежной и лесотундровой зонах.

В ходе дискуссии остро встал вопрос о чистоте породы. При скрещивании лайки с другими собаками, теряется 90% ценных качеств. Ввоз других пород в тундру не регулируется, в связи с чем участники выступили с предложением ввести на это юридические ограничения. Подводя итоги мероприятия, участники заявили о важности консолидации экспертных сообществ для повышения качества документов, регулирующих породу. Также поступило предложение подготовить обращение в Министерство культуры, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российскую академию наук о признании ненецкой оленегонной лайки национальным достоянием.