Противодиверсионный катер Северного флота назван именем погибшего в Сирии Валерия Федянина

24 Февраля 2018 года, 18:50

СЕВЕРОМОРСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Североморске состоялась торжественная церемония присвоения почётного наименования противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

«С начала и до конца своей офицерской службы Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе он был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, уже, к сожалению, посмертно, он был награждён за выполнение задач в Сирии», - сказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

22 сентября 2017 года при выполнении гуманитарной миссии комбриг Федянин получил тяжелые ранения в сирийской провинции Хама, от которых через несколько дней скончался в госпитале.

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. В этот же день в Североморске были торжественно поднят Военно-морской флаг двух транспортно-десантных катерах проекта 02510 «Раптор». Эти современные катера, предназначенные для деятельности в ближней морской зоне, обладают высокими мореходными качествами и способны обеспечить выполнение широкого спектра задач – от противодействия диверсионно-террористическим силам и средствам до вывода специальных групп в заданные районы и поисково-спасательного обеспечения.