В Североморске состоялся парад, посвящённый 100-летию образования Красной армии

24 Февраля 2018 года, 17:55

СЕВЕРОМОРСК/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске состоялось торжественное прохождение парадных расчётов военнослужащих в исторической и современной форме одежды и проезд исторической и современной военной техники. Мероприятия были посвящены празднованию Дня защитника Отечества и 100-летию со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В них приняли участие более 1000 военнослужащих Северного флота, юнармейцев, нахимовцев и кадетов.

На Приморской площади в две линии ротных колонн были построены парадные расчёты, облачённые в историческую форму одежды разных периодов развития Армии и Флота: будёновки и шапки-ушанки, серые шинели и чёрные бушлаты, лётные куртки, белые маскхалаты, ватники и полушубки. Современную часть представляли военнослужащие корабельного состава, объединения ВВС и ПВО, а также армейского корпуса, одетые в форму своего вида Вооружённых сил России.

В исторической части шествия приняли участие кавалеристы одетые красноармейцами периода гражданской войны, проехала тачанка, созданная по историческим чертежам силами военнослужащих частей МТО Северного флота. За тачанкой следовали представители исторических оленьих батальонов, воевавших в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Они были в национальной одежде на нартах, запряжённых северными оленями.

Механизированную колонну возглавил мотоцикл военных реконструкторов, за ним проследовал восстановленный военными инженерами советский внедорожник ГАЗ-69, легендарная трёхтонка ЗИС-5 и первый отечественный полноприводный грузовик ГАЗ-63. Следом прошла бронетехника исторического взвода и музея Северного флота: танки Т-34, ИС-3, «Шерман», самоходная артиллерийская установка СУ-100, эрзац-танк НИ-1. За ними проехала современная колёсная и гусеничная техника высокой проходимости, стоящая на вооружении сухопутных и береговых войск Северного флота.

Всего было показано 9 единиц более 20 единиц вооружения и военной техники в арктическом камуфляже.

Позднее на Приморской площади Североморска и на территории военного городка соединения надводных кораблей Северного флота были развёрнуты выставки техники, участвовавшей в историческом показе. Жители и гости столицы Северного флота охотно фотографировались на фоне бронетехники.

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