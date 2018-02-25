Блогер Илья Варламов посетит Мурманскую область

25 Февраля 2018 года, 09:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 февраля/ БИ-ПОРТ – Известный российский блогер Илья Варламов намерен посетить Мурманскую область весной 2018 года. Об этом она написал в своём Твиттере.

«Планы на весну», - написал Варламов и прикрепил предполагаемую карту своего маршрута. В частности, кроме Мурманска он планирует остановиться в Заполярном, а также в некоторых приграничных населённых пунктах Норвегии и Финляндии.

Как рассказал Илья Варламов «Би-порту» поездка запланирована в рамках проекта «Граница». Блогер сравнивает приграничные населённые пунты России и соседних государств.

Илья Варламов – автор блога на «Живом журнале». Немалую часть контента его блога составляют публикации о российских и зарубежных городах, в которых он описывает позитивные и негативные аспекты.