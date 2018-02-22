МОК пока не снял санкции с Олимпийского комитета России

25 Февраля 2018 года, 14:00

МИР/ 25 февраля/ БИ-ПОРТ - Международный Олимпийский комитет сохранил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Об этом 25 февраля сообщил на пресс-конференции президент МОК Томас Бах. Это значит, что на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане россияне не смогут пройти под национальным флагом.

Причиной послужили два выявленных случая применения запрещённых веществ: керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Сегодня утром сборная олимпийских атлетов из России – под таким названием россияне выступают на Олимпиаде – одолела в хоккейном поединке сборную Германии и завоевала золотые медали.