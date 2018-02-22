Минздрав подготовил новый приказ об электронных рецептах

25 Февраля 2018 года, 16:05

РОССИЯ/ 25 февраля/ БИ-ПОРТ - Минздрав России подготовил порядок назначения лекарственных препаратов и оформления рецептурных бланков. В том числе там идет речь и об электронных рецептах.

в приказ внесены новые нормы, регламентирующие требования по оформлению рецепта на лекарственный препарат в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалификационной электронной подписи медицинского работника. Электронные рецепты будут выдаваться с согласия пациента или его законного представителя. При этом привычные бумажные рецепты никто отменять не будет. Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат законному представителю или уполномоченному лицу фиксируется в медицинской карте пациента.

Ожидается, что приказ вступит в силу ‪с 1 июня 2018 года. ‬