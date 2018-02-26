В России могут появиться новые майские указы

26 Февраля 2018 года, 11:46

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Администрация президента готовит новые майские указы, аналогичные поручениям Владимира Путина в 2012 году. Об этом РБК рассказали федеральный чиновник и еще два источника.

Точное содержание указов неизвестно, идет сбор инициатив от министерств, сообщили источники. По словам одного из них, предложения собираются в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию (1 марта), которое может стать серией указов.

По данным одного источника, в указах могут быть социальные инициативы – например, идеи Министерства культуры, которое предлагает строить в регионах культурные объекты. Главной темой экономической программы может стать борьба с бедностью.

На совещаниях уже обсуждалось повышение расходов на человеческий капитал и инфраструктуру. Также Министерство финансов предлагает перейти на адресную соцпомощь. Есть идеи установить планку нуждаемости, которая будет зависеть от величины дохода домохозяйства к прожиточному минимуму.

Ранее «Би-порт» сообщал, что ученым Полярного геофизического института руководство предлагает уменьшение ставки, так как выделенного бюджета не хватает для повышения зарплаты до 200%, установленного майскими указами.

Фото: blog.ru