В мурманской охранной фирме работали необученные сотрудники

26 Февраля 2018 года, 11:59

МУРМАНСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске частная охранная организация «Легионъ» работала с нарушениями. Факты несоблюдения законодательства о частной детективной охранной деятельности выявила прокуратура Октябрьского округа.

В частности, было установлено, что руководитель охранной организации осуществляет охранную деятельность без правового статуса частного охранника. В нарушение требований к оказанию услуг по охране допускаются так называемые операторы видеонаблюдения. Сотрудники не прошли профессиональное обучение, не имеют удостоверения частного охранника и личной карточки охранника.

«Кроме того, установлены факты оказания охранниками услуг при отсутствии удостоверения охранника, в то время как данное удостоверение охранник обязан предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, а также других граждан», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В результате проверки руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства. В отношении компании также возбуждено дело об административном правонарушении по факту осуществления предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований.