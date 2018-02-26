Впервые за четыре года в России увеличилось количество браков

26 Февраля 2018 года, 12:16

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в России вступили в брак около 1,05 млн пар, что на 6,5% больше, чем в 2016. На каждую тысячу населения пришлось в среднем семь свадеб. Такие данные приводит Росстат.

Начиная с 2014 года количество браков сокращалось. В 2016 был зафиксирован самый низкий показатель за последние 10 лет — всего около 986 тысяч.

Разводились в 2017 году примерно столько же, сколько и в 2016: чуть больше 600 тысяч разводов. Таким образом, изменилось соотношение браков и разводов. В 2016 году на тысячу браков приходилось 609 разводов, а в прошлом — уже 571.

Заведующий научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрей Коротаев считает, что количество браков напрямую связано с темпами экономического роста.

«В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому, начиная с 2014 года, мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться», — пояснил он «Известиям».

Ранее отмечалось, что 82% россиян вступают в брак по любви.