Новый российский авианосец сможет выпускать четыре самолёта в минуту

26 Февраля 2018 года, 12:33

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — Разработка проекта нового российского авианосца завершена. Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала «Звезда». Над проектом корабля работал Крыловский государственный научный центр в Санкт-Петербурге.

По предварительной информации полётная палуба авианосца будет почти в два раза больше, чем на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Это позволит ему выпускать четыре самолёта в минуту, рассказал начальник отдела проектирования надводных кораблей Крыловского ГНЦ Валентин Белоненко. Проектом также предусмотрено использование одновременно двух технологий взлёта: трамплина и разгонного устройства — что позволит увеличить взлётный вес авиации. Например, с него смогут взлетать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. На «Кузнецове» самолёты взлетают при помощи трамплина, в то время как, американцы используют стартовые катапульты.

Макет авианосца был показан в 2015 году на форуме «Армия-2015». Предполагается, что контракт на его постройку может быть заключён до 2025 года. Строительство будет длиться 8-9 лет. С большой степенью вероятности, «сердцем» корабля станет реакторная установка РИТМ-200, подобная тем, что устанавливается на новые атомные ледоколы.

Фото: nevskii-bastion.ru