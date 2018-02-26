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Главная » НОВОСТИ » Жители Мурманской области примут участие в конкурсе «Фото на выборах»
 
 
 
 
26 Февраля 2018 года, 13:05

Жители Мурманской области примут участие в конкурсе «Фото на выборах»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – 18 марта, в день выборов президента России, жители Заполярья смогут принять участие в конкурсе «Фото на выборах». Организатором конкурса выступает региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области.

«В основе проекта «Фото на выборы» лежит идея конкурса «Голосовальщик», который проходил в прошлом году в сентябре в единый день голосования. Нам понравилась идея, и мы решили реализовать что-то подобное в нашем регионе», - сказала руководитель общественного центра гражданско-патриотического воспитания молодежи «Волонтёры Победы» Лидия Дьякова.

В конкурсе участвуют восемь муниципальных образований области: Мурманск, Кировск, Апатиты, Кандалакша, Оленегорск, Североморск, Мончегорск и Печенгский район.

«Основной целью является рост популяризации выборов среди молодежи, потому что гражданская активность в наш век начинает спадать. А если есть такой приятный бонус, как получение приза, почему бы и нет? Наш проект направлен на то, чтобы привлечь не только молодежь, но и людей разных возрастов. Молодежь участвует в том, что ново и интересно», - рассказала о значимости подобных мероприятий председатель штаба регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области Ирина Гапонова.

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Чтобы стать участником конкурса нужно проголосовать на своем избирательном участке. Найти волонтеров, присутствующих на выборах, и попросить сделать фото в рамке на свой фотоаппарат (телефон). Затем необходимо выложить фотографию на свою страницу во «ВКонтакте» или «Инстаграм» (профиль участника должен быть открытым) под специальным хэштегом #мойфотовыбор51 и хэштегом города, в котором проводится конкурс #мурманск #кировск #апатиты #кандалакша#оленегорск #североморск #мончегорск #печенгскийрайон. Все фотографии будут загружены на официальный сайт конкурса, где пользователи Интернета смогут ставить «лайки» под каждой понравившейся фотографией. Сайт начал свою работу уже сегодня.

Победитель выбирается по «лайкам» и критериям, которые выберут на уровне муниципалитетов. Счастливчики получат в качестве приза продукцию компании Apple, игровые приставки Sony PlayStation 4, гироскутеры и беговые лыжи. Всего в Мурманской области будет разыграно 24 приза. Проголосовать за понравившуюся фотографию можно до 20 марта. 25 марта состоится церемония награждения победителей.

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  • идеальный способ заманить тупых селфоманов))))) ну ввп-вы гениальный шахматист))))Счастливчики получат в качестве приза продукцию компании Apple, игровые приставки Sony PlayStation 4, гироскутеры и беговые лыжи. а это российские товары?????
  • все решено уже давно неужели еще остались простачки которые верят в честные выборы, к чему весь этот цирк? ах да явка этим упырям нужна.
  • вопрос в другом-кто как и что зарабатывает на выборах!!!!))) да и на предмет законности-вроде зарабатывать на политическом будущем страны это как на кладбище с могил конфеты подбирать(прошу прощения но по-моему это самое верное сравнение к сожалению((((( увы-поколению хештегов чужды все понятия о нравственности-надо было ещё главным призом поездку в сша сделать)))
  • Кисы какие хорошие :-)
  • лет через 5 такие будки накусают-не узнаешь)))а пока просто-молодые))))
  • Что-то подсказывает что именно такие кисы максимально декольтированые и в раскраске и будут в большинстве своем на этом сайте. И именно беговые лыжи и привлекают всех прийти на выборы.Больше незачем.
  • Какие угодно акции можно организовывать для завлечения народа, но если нет кандидата по нраву, то какой вообще смысл идти? Да и при наличии интересной кандидатуры, что бы это изменило? Я думаю, мы все прекрасно знаем об итогах будущих выборов, не знаем только о процентном соотношении.
  • Победитель будет выбран из тех, кто сфоткается с бюллетенем с поставленной галочкой в нужном месте.
  • А некоторые получат возможность предъявить вмешательство в выборный процесс. И именно за счет этих брендов. как Вам такая многоходовочка?
  • В кабинках тоже будут камеры стоять?
 
 
 
 
 
 
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