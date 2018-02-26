Жители Мурманской области примут участие в конкурсе «Фото на выборах»

26 Февраля 2018 года, 13:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – 18 марта, в день выборов президента России, жители Заполярья смогут принять участие в конкурсе «Фото на выборах». Организатором конкурса выступает региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мурманской области.

«В основе проекта «Фото на выборы» лежит идея конкурса «Голосовальщик», который проходил в прошлом году в сентябре в единый день голосования. Нам понравилась идея, и мы решили реализовать что-то подобное в нашем регионе», - сказала руководитель общественного центра гражданско-патриотического воспитания молодежи «Волонтёры Победы» Лидия Дьякова.

В конкурсе участвуют восемь муниципальных образований области: Мурманск, Кировск, Апатиты, Кандалакша, Оленегорск, Североморск, Мончегорск и Печенгский район.

«Основной целью является рост популяризации выборов среди молодежи, потому что гражданская активность в наш век начинает спадать. А если есть такой приятный бонус, как получение приза, почему бы и нет? Наш проект направлен на то, чтобы привлечь не только молодежь, но и людей разных возрастов. Молодежь участвует в том, что ново и интересно», - рассказала о значимости подобных мероприятий председатель штаба регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области Ирина Гапонова.

Чтобы стать участником конкурса нужно проголосовать на своем избирательном участке. Найти волонтеров, присутствующих на выборах, и попросить сделать фото в рамке на свой фотоаппарат (телефон). Затем необходимо выложить фотографию на свою страницу во «ВКонтакте» или «Инстаграм» (профиль участника должен быть открытым) под специальным хэштегом #мойфотовыбор51 и хэштегом города, в котором проводится конкурс #мурманск #кировск #апатиты #кандалакша#оленегорск #североморск #мончегорск #печенгскийрайон. Все фотографии будут загружены на официальный сайт конкурса, где пользователи Интернета смогут ставить «лайки» под каждой понравившейся фотографией. Сайт начал свою работу уже сегодня.

Победитель выбирается по «лайкам» и критериям, которые выберут на уровне муниципалитетов. Счастливчики получат в качестве приза продукцию компании Apple, игровые приставки Sony PlayStation 4, гироскутеры и беговые лыжи. Всего в Мурманской области будет разыграно 24 приза. Проголосовать за понравившуюся фотографию можно до 20 марта. 25 марта состоится церемония награждения победителей.