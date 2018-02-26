МОРСКОЙ БАНК предлагает своим Клиентам - держателям карт Visa принять участие в Акции Visa

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Видеоновости16+

Первый тренер мончегорского спортсмена поздравил Сергея Ридзика с «бронзой»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
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15 Января 2018, 11:50
29 Декабря 2017, 12:30
 
 
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Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » МОРСКОЙ БАНК предлагает своим Клиентам - держателям карт Visa принять участие в Акции Visa
 
 
 
 
26 Февраля 2018 года, 13:44

МОРСКОЙ БАНК предлагает своим Клиентам - держателям карт Visa принять участие в Акции Visa

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Вы мечтаете о Чемпионате мира по футболу FIFA™!

Visa помогает мечте сбыться.

5 победителей получат уникальные поездки для двоих на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA™, совершат эксклюзивный тур по стадиону и выйдут на поле!

Как вступить в Команду Болельщиков Visa и выиграть призы*:

- С 05 февраля по 05 апреля 2018 оплачивайте Visa свои ежедневные покупки от 300 рублей;

- Регистрируйте чеки на fifa.visa.ru и получайте шансы;

- Получайте 2 шанса за каждый чек из магазинов-партнеров «Пятерочка», «Карусель», «М.Видео»;

- Участвуйте в розыгрыше призов. Вас ждут 500 сетов болельщика, 50 поездок на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA™ и 5 поездок на Финал с возможностью выйти на поле.

Оформить карту МОРСКОГО БАНКА Вы можете по адресам: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 (центральный вход)/ и ул. Карла Маркса, д. 30. Телефон: (8152) 69-11-77

_________________

Срок проведения акции: с 05.02.2018 по 30.06.2018 включительно. Срок совершения покупок: с 05.02.2018 по 05.04.2018. Организатор акции — ООО «Интеджер» (ОГРН 1107746108337, ИНН: 7709848474). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте fifa.visa.ru. Количество призов ограничено. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

МОРСКОЙ БАНК (АО). Основан 29 марта 1989 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 0077 от 23.05.2017. Сайт: www.maritimebank.com. Тел.: +7 800 777-11-77.

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