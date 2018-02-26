МОРСКОЙ БАНК предлагает своим Клиентам - держателям карт Visa принять участие в Акции Visa

26 Февраля 2018 года, 13:44

Вы мечтаете о Чемпионате мира по футболу FIFA™!

Visa помогает мечте сбыться.

5 победителей получат уникальные поездки для двоих на Финал Чемпионата мира по футболу FIFA™, совершат эксклюзивный тур по стадиону и выйдут на поле!

Как вступить в Команду Болельщиков Visa и выиграть призы*:

- С 05 февраля по 05 апреля 2018 оплачивайте Visa свои ежедневные покупки от 300 рублей;

- Регистрируйте чеки на fifa.visa.ru и получайте шансы;

- Получайте 2 шанса за каждый чек из магазинов-партнеров «Пятерочка», «Карусель», «М.Видео»;

- Участвуйте в розыгрыше призов. Вас ждут 500 сетов болельщика, 50 поездок на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA™ и 5 поездок на Финал с возможностью выйти на поле.

Оформить карту МОРСКОГО БАНКА Вы можете по адресам: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43 (центральный вход)/ и ул. Карла Маркса, д. 30. Телефон: (8152) 69-11-77

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Срок проведения акции: с 05.02.2018 по 30.06.2018 включительно. Срок совершения покупок: с 05.02.2018 по 05.04.2018. Организатор акции — ООО «Интеджер» (ОГРН 1107746108337, ИНН: 7709848474). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте fifa.visa.ru. Количество призов ограничено. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

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