В России создали систему для экологического мониторинга

26 Февраля 2018 года, 14:00

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» в рамках концепции «умного города» создали систему мониторинга состояния воды, почвы и воздуха на основе «интернета вещей».

Заместитель руководителя отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий сказал «Известиям», что разрабатываемые системы позволят экологам создать единую городскую карту параметров окружающей среды.

«Мы создали первый прототип — датчик, способный измерять сразу несколько параметров: температуру, давление, влажность. Он использует автономное энергопитание и передает информацию раз в полчаса, чаще для городских служб обычно не нужно», — рассказал Готовцев.

На электроде используемого биотопливного элемента есть микроорганизмы, которые выступают катализатором химической реакции. Для передачи информации в экологические службы используются стандартные технологии обмена данными, например, Bluetooth.

«В перспективе мы сможем разместить подобные датчики в дождевых коллекторах или в почве. Они будут контролировать состояние воды и воздуха, загрязнение территории. Для этого можно использовать простые химические сенсоры», — отметил ученый.

По мнению разработчиков, такая система упростит работу городских экологических служб. Она позволит оперативно реагировать на возникновение экологической угрозы. По предварительным подсчетам, один датчик сможет отслеживать состояние почвы в радиусе нескольких метров. По словам разработчиков, одна сенсорная система будет стоить до 10 тысяч рублей.