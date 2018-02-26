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Главная » НОВОСТИ » Газета Печенгского района отказала депутату областной думы в информационной поддержке
 
 
 
 
26 Февраля 2018 года, 14:29

Газета Печенгского района отказала депутату областной думы в информационной поддержке


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — Депутат Мурманской областной думы Борис Пищулин предупредил администрацию Заполярного о возможных финансовых последствиях после отказа местной газеты публиковать информацию о его деятельности. Парламентарий хотел рассказать на страницах газеты «Заполярный вестник» о своей работе в 2017 году. Однако учредитель издания в лице администрации города отказали ему в этом, предложив ему оплатить публикацию. В качестве аргумента было указано, что региональные власти не имеют ни правового, ни финансового отношения к изданию, поэтому обязанности публиковать информацию областного депутата у муниципальной газеты нет.

В «Заполярном вестнике» рассказали, что заметка обошлась бы народному избраннику, заработавшему в 2016 году 5,8 млн рублей, примерно в 1-1,5 тысяч рублей. Но Борис Пищулин решил пойти дальше и направил всем депутатам, а также главе муниципального образования и главе администрации письма. В них он соглашался с доводами, однако отметил, что отказ будет учитываться при решении вопросов о дополнительной финансовой помощи. Он также отмечает, что при прошлой администрации города все отчёты публиковались в «установленные сроки».

«При действующей администрации города также публиковались, но с задержками под различного вида предлогами и только после дополнительного вмешательства», - пишет Борис Пищулин, не уточняя о каком дополнительном вмешательстве идёт речь.

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Опозорился только :)" ["date"]=> string(19) "2018-02-26 18:11:47" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.101" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74846182" } [7]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37995" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211748.html" ["comment"]=> string(1022) "Там вроде в законах сказано, шта редакционную политику определяет главный редактор, а не учередители? Но это уже из паралельного мира, хрен с ним. А вааще, нормально ли публиковать статьи политиков за деньги? Ну, понятно, шта СМИ сейчас тяжело, они выживают и т. п. Мне каааца, если уж и публиковать материал, который какой-нибудь кадипут присылает в редакцию, то бесплатно. И по такому принципу: Если чейтателям будет интересно, то да. Если нет - идите лесом, уважаемый депутат. Иначе прям получается, - как говорил дедушка Ленин, - какая-то политическая проституция." ["date"]=> string(19) "2018-02-26 18:25:52" ["autor"]=> string(3) "MMK" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://pbs.twimg.com/profile_images/1357578864/1_n" ["ip"]=> string(13) "188.170.73.59" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74846637" } }
  • Тяжко ему пришлось, не поспоришь
  • Фу, как некрасиво. А еще очки надел. А депутат не знает разве: кто девушку (газету) ужинает, тот (учредитель) ее и танцует. У нас тоже имеется материал Пищулина, между прочим, уже сверстанный, но опубликовать его нет никакой возможности: газета не резиновая, она вся забита постановлениями органов местного самоуправления.
  • ведь не дадут же ведьмы)))Лилия-вы же не про всех за танцы))) Прям не соглашайтесь на банкеты да корпоративы а то вас всем залом затанцуют
  • Лилия, а если за *страшные деньги*, то нашли бы для скряги местечко в ближайших выпусках?..))
  • Естессно)) А если серьезно, то это нормальная политика любой муниципальной газеты (за федеральные и региональные не скажу, они там на одной только рекламе могут спокойно выжить): если материал оплачен, мы обязаны его опубликовать. Все по-честному. Муниципалитет платит нам зарплату и вправе ожидать, что его НПА будут опубликованы, а тут в обход родного учредителя мы кому-то что-то должны опубликовать?! Не, ребят...
  • Не, мы своему учредителю верны)))
  • Ну жлоб Пищулин, жлоб, конечно... Решил попиариться - права покачать, да неудачно. Опозорился только :)
  • MMK
    Там вроде в законах сказано, шта редакционную политику определяет главный редактор, а не учередители? Но это уже из паралельного мира, хрен с ним. А вааще, нормально ли публиковать статьи политиков за деньги? Ну, понятно, шта СМИ сейчас тяжело, они выживают и т. п. Мне каааца, если уж и публиковать материал, который какой-нибудь кадипут присылает в редакцию, то бесплатно. И по такому принципу: Если чейтателям будет интересно, то да. Если нет - идите лесом, уважаемый депутат. Иначе прям получается, - как говорил дедушка Ленин, - какая-то политическая проституция.
 
 
 
 
 
 
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