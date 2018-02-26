Газета Печенгского района отказала депутату областной думы в информационной поддержке

26 Февраля 2018 года, 14:29

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — Депутат Мурманской областной думы Борис Пищулин предупредил администрацию Заполярного о возможных финансовых последствиях после отказа местной газеты публиковать информацию о его деятельности. Парламентарий хотел рассказать на страницах газеты «Заполярный вестник» о своей работе в 2017 году. Однако учредитель издания в лице администрации города отказали ему в этом, предложив ему оплатить публикацию. В качестве аргумента было указано, что региональные власти не имеют ни правового, ни финансового отношения к изданию, поэтому обязанности публиковать информацию областного депутата у муниципальной газеты нет.

В «Заполярном вестнике» рассказали, что заметка обошлась бы народному избраннику, заработавшему в 2016 году 5,8 млн рублей, примерно в 1-1,5 тысяч рублей. Но Борис Пищулин решил пойти дальше и направил всем депутатам, а также главе муниципального образования и главе администрации письма. В них он соглашался с доводами, однако отметил, что отказ будет учитываться при решении вопросов о дополнительной финансовой помощи. Он также отмечает, что при прошлой администрации города все отчёты публиковались в «установленные сроки».

«При действующей администрации города также публиковались, но с задержками под различного вида предлогами и только после дополнительного вмешательства», - пишет Борис Пищулин, не уточняя о каком дополнительном вмешательстве идёт речь.