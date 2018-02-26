Руководитель и воспитанница апатитского патриотического объединения победили в конкурсе «Делай, как я!»

26 Февраля 2018 года, 14:41

МОСКВА/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – В Москве состоялся финал III Всероссийского конкурса «Делай, как я!». В нем приняли участие порядка 100 лучших руководителей и курсантов военно-патриотических клубов со всей России.

Мурманскую область представляли руководитель апатитского военно-спортивного патриотического объединения «Вымпел – Полярные волки» Алексей Чуфырев и воспитанница клуба Элина Мазурмович.

Участникам финала предстояло защитить авторские программы, провести показные занятия и продемонстрировать физическую подготовку.

По итогам конкурса Чуфырев признан победителем в номинации «Лучший руководитель военно-патриотического объединения», а Мазурмович стала лучшей в номинации «Быстрее. Выше. Сильнее».

На торжественной церемонии главные награды вручали заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне, Герой России Андрей Красов; заместитель министра образования и науки Ирина Потехина; советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Александр Хинштейн; Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.

«Победить во всероссийском конкурсе для меня было большой неожиданностью, потому что знал – много достойных конкурентов. Рад, что мой результат работы в регионе был оценен экспертами на высоком уровне. Считаю, что перед руководителем военно-патриотического объединения стоит задача подготовить подростка к будущей жизни и, в первую очередь, воспитать из него человека, который будет отвечать за свои поступки, будет относиться с любовью к своей Родине и Отчизне, матери и отцу. Эти ценности как педагоги мы должны передавать детям», – рассказал Чуфырев.