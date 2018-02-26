Управляющая компания в Никеле задолжала ресурсникам более 36 млн рублей

26 Февраля 2018 года, 15:34

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Печенгского района Мурманской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя, управляющего компанией МУП «Жилфонд». Он обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

С 1 апреля 2012 года по 31 мая 2013 года обвиняемый получил деньги с жителей Никеля в качестве платы за коммунальные услуги. Но, несмотря на порядок осуществления расчетов за ресурсы, руководитель МУП «Жилфонд» не направил денежные средства, тем самым причинил имущественный ущерб.

ОАО «Мурманэнергосбыт» причинен имущественный ущерб на сумму более 32 млн рублей, ПАО «МРСК Северо-Запада» на сумму более 4 млн рублей. Действиями директора указанным предприятиям причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 36 млн рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Печенгский районный суд Мурманской области для дальнейшего рассмотрения.

Фото: willsoon/pikabu.ru