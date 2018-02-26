Глава Минстроя проверит уборку снега в регионах

26 Февраля 2018 года, 18:00

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Минстрой России летом проанализирует работы регионов по уборке снега, сообщил каналу НТВ глава ведомства Михаил Мень.

«Летом мы проведем «разбор полетов» Что касается в целом системы ЖКХ, она работает довольно неплохо с точки зрения аварийности и потерь. Ну а со снегом - это действительно поразило. Потому что такое ощущение, что эта техника действительно подевалась куда-то за пару последних зим», - сказал он.

Министр отметил, что в ведомстве рассмотрят и официальные данные регионов, и обращения граждан.

«Анализ будем делать. Мы получаем данные со всех субъектов, и официальные, и неофициальные. Смотрим социальные сети, обращения граждан», - приводит слова Меня Интерфакс.

И в Мурманской области не редко случаются аварии. «Би-порт» ранее сообщал, что Следственный комитет проверял коммунальщиков после одного случая. В полицию Мурманска прислали видеозапись, на которой видно, как женщину с ребенком сбило с ног потоком воды. Перейти дорогу по пешеходному переходу им помешал прорвавшийся водопровод.

Недавно, жители Заозерска рассказали «Би-порту» об очередной коммунальной аварии. Причиной отсутствия в домах горожан горячей воды и теплоснабжения стал прорыв на тепловой сети. Местные жители жалуются, что в последнее время такие аварии в городе стали обыденностью.