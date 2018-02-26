Сергей Донской поручил Росприроднадзору взять под особый контроль территории новых нацпарков

26 Февраля 2018 года, 17:10

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской поручил Росприроднадзору взять под особый контроль территории новых заповедников и национальных парков, пока для управления ими не появятся соответствующие федеральные бюджетные учреждения.

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий были созданы два федеральных заповедника и два национальных парка. В 2018 году в федеральной системе ООПТ появилось еще два нацпарка, в том числе «Хибины».

Министр подчеркнул, что на создание ФГБУ уйдет некоторое время, во время которого должен осуществляться контроль над трансграничными водными объектами.

Постановление о создании национального парка «Хибины» подписал Дмитрий Медведев. Перевод земель в статус особо охраняемых должен быть завершён до 1 декабря 2019 года. Создание нацпарка подтолкнет развитие ответственного экологического туризма в регионе.

Ранее «Би-порт» рассказывал, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к созданию нового национального парка в Мурманской области.