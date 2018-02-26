В Кировске может появиться туристско-рекреационная зона

26 Февраля 2018 года, 17:31

КИРОВСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Кировск посетил консультант Фонда развития моногородов Рауль Мишиев. В администрации города консультант рассказал о мерах поддержки Фонда, направленных на развитие муниципальных образований и бизнеса. На встрече присутствовали местные представители малого и среднего бизнеса, тема встречи для которых была особенно актуальна.

В ходе диалога участники обсудили проект по созданию туристско-рекреационной зоны в районе поля Умецкого. Сейчас идет подготовка заявки и технической документации в Фонд моногородов для получения денежных средств на развитие инфраструктуры.

«Моя поездка была в большей степени ознакомительной. Впечатления – самые замечательные! Кировску, имеющему статус территории опережающего социально-экономического развития, безусловно, есть, куда развиваться», - заявил Рауль Мишиев.