В Мурманске выросло макулатурное дерево

26 Февраля 2018 года, 18:45

МУРМАНСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Около одного из корпусов Мурманского Арктического Государственного Университета появилась инсталляция, предназначенная для сбора макулатуры. Студентам, всегда окруженным использованной бумагой, следует всего лишь поместить ненужные тетради и листы в отверстие дерева.

«Идея пришла в голову спонтанно, на паре. Было задано придумать инсталляции для города, и мне захотелось сделать что-нибудь не просто красивое, но и приносящее пользу. Из всех возможных вариантов проблема с макулатурой мне ближе всего, так как меня постоянно окружает кипа изрисованных и исписанных бумаг. Это мой первый экологический проект, и уже точно не последний. Сейчас, например, мы работаем над разработкой экологического парка в Мурманске», - отметила студентка Факультета искусств и сервиса МАГУ Ксения Кулешенко. Благодаря Ксении и появилось макулатурное дерево на Ленина, 57.

Теперь у мурманчан появилась еще одна возможность сдавать макулатуру, пусть и в небольших количествах. Вопрос об отправке макулатуры из дерева на переработку ещё решается, но общественная организация «Природа и Молодежь», предложила принять бумажное сырье.