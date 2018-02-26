Делегация из Мурманской области принимает участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса

26 Февраля 2018 года, 17:25

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Москве открылся IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Участие в съезде принимают в общей сложности 337 делегатов от отраслевых предприятий и профессиональных организаций из 38 субъектов Федерации, в том числе Мурманской области.

В общей сложности в рамках работы Съезда прозвучат 46 докладов представителей рыбопромышленных предприятий, профессиональных ассоциаций и органов власти. Среди тем выступлений – состояние и актуальные проблемы российского рыбохозяйственного комплекса, в том числе недостатки законодательства об инвестиционных квотах, таможенного законодательства, административные барьеры, дефицит квалифицированных кадров и т.д.