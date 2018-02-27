Инвестиции в экономику Мурманской области в 2017 году составили 111 млрд рублей

27 Февраля 2018 года, 12:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ - На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2017 году, по предварительным данным, было направлено почти 111 млрд рублей инвестиций. Это на 28% больше, чем годом ранее, сообщили «Би-порту» в Мурманскстате. Значительный прирост обеспечен организациями, осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, транспортировке и хранению.

Более половины — 54% - всех инвестиций составили собственные средства организаций. Из привлечённых средств 30% пришлось на бюджетные средства. Из-за рубежа в 2017 году поступило около 3% всех инвестиций в основной капитал организаций.