Регионам выделят 20 млрд рублей на повышение МРОТ

27 Февраля 2018 года, 13:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — С мая 2018 года МРОТ в России вырастет до 11163 рублей. Для реализации повышения регионам будет выделено 20 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Совете Федерации.

При этом он напомнил, что общая потребность регионов в средствах для увеличения МРОТ составляет 31,8 млрд рублей. А значит 30% всех расходов субъектам придётся взять на себя.

Ранее стало известно, что правительство окажет поддержку северным регионам в части доведения зарплат граждан до уровня не ниже МРОТ без учёта северных надбавок и коэффициентов.