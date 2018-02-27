Мурманские коммунальщики прикрывают автомобили картонкой от падающих сосулек

27 Февраля 2018 года, 14:50

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Неправильно припаркованные автомобили — большая головная боль не только для простых горожан, но и для тревожных служб, в том числе коммунальных. Порой наши улицы и дворы невозможно почистить от снега из-за мешающего личного автотранспорта. По этой же причине иногда возникают трудности с тем, чтобы почистить крыши от снега и наледи. Не ровен час, да прилетит кусок льда на чью-нибудь голову или автомобиль.

В таких случаях место работ огораживается сигнальными лентами, выставляется специальный человек, который «разворачивает» всех прохожих и контролирует проезд автомобилей. Но работники, которые чистили сегодня крышу дома на улице Профсоюзов, 1, почему-то пренебрегли элементарной безопасностью и чистили крышу, несмотря на припаркованные почти под окнами дома машины. А во избежание попадания «шального» куска льда прикрывали их большим куском картона.

Ограждения выставлено не было, объявления о проводимых работах жильцы дома и работники расположенных в нём организаций тоже не наблюдали. Не пытались рабочие и вызвать владельцев автомобилей, заставляя срабатывать сигнализацию. К счастью, ни один «железный конь» в результате работ по очистке кровли от снега не пострадал.