Средний чек россиян вырос на треть

27 Февраля 2018 года, 15:12

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – По данным компании «Платформа ОФД» Сбербанка, в январе 2018 года средний чек россиян при покупках продуктов питания и непищевых товаров за наличные составил 675 рублей. Это на 31% больше аналогичного показателя июля 2017 года (515 рублей). Показатели при оплате картами составили 970 рублей и 820 рублей (рост на 18%).

За наличные чаще всего покупают продукты питания нижнего ценового сегмента, табачные изделия, слабый алкоголь и автотовары. Картами предпочитают оплачивать электронику, компьютерную технику, косметику, верхнюю одежду, лекарства и зоотовары.

«У покупателей появилось ощущение стабильности, выросла уверенность в будущем, обозначилось желание улучшить качество товаров в потребительской корзине, — сказал «Известиям» генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров.

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что такие данные могут говорить о том, что экономическая ситуация улучшается, а уровень жизни людей и их покупательная способность растут.