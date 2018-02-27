Доходы депутатов будут тщательнее проверять

27 Февраля 2018 года, 15:43

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В Государственной думе обсуждают меры по повышению прозрачности ежегодных деклараций парламентариев.

Член комиссии по контролю над достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Анатолий Выборный сказал «Известиям», что в этом году ожидается более пристальное внимание к декларациям и обращениям по поводу указанных в них сведений.

«Мы рассчитываем, что с каждым годом ошибок будет всё меньше. Их и сейчас немного, а требования всё время ужесточаются. Ряд предложений по совершенствованию системы декларирования прорабатывается и сейчас», — заявил он.

В частности, обсуждают вопрос о введении санкций за недостоверность указанных сведений. Не исключено, что подобная мера будет ожидать и за другие нарушения.

«Сегодня имеется запрос на то, чтобы дифференцировать систему наказаний — например, за предоставление неточных сведений, допущенный конфликт интересов — таким образом, чтобы оно было соразмерно степени вины. Ошибка может быть незначительной, связанной с переменой жизненных обстоятельств (развод, продажа имущества), а может оказаться и попыткой скрыть неправомерные доходы», — пояснил Выборный.

Рассматривают также возможность обязать парламентариев раскрывать источники их доходов, доходов супругов и несовершеннолетних детей, а также предоставлять декларации после начала и после окончания работы в парламенте.

Разрабатываются и предложение дать профильным комиссиям палат право самостоятельно инициировать проверку деклараций. Кроме того, планируется разработать для депутатов обучающую программу по вопросам противодействия коррупции и соблюдения этических норм.

Фото: ТАСС