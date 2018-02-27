Памятнику Пушкину в Апатитах сломали руку

27 Февраля 2018 года, 16:00

АПАТИТЫ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Бронзовому памятнику Александру Пушкину в Апатитах поломали руку. Лежащая на скамье кисть поэта треснула в районе запястья.

Памятник создал известный скульптор Зураб Церетели, а подарил его Апатитам телеведущий Андрей Малахов. Монумент был установлен в середине ноября, в церемонии его открытия принял участие сам Малахов. Восстанавливать памятник придётся за счёт бюджета.

Заместитель главы администрации Апатитов Светлана Кательникова предположила, что памятник удастся восстановить своими силами, не прибегая к помощи мастерской Церетели. Починить его попробует местный кузнец Никита Безматерных, пишет Оpеntоwn.