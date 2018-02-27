В Кировске проголосуют за проект благоустройства

27 Февраля 2018 года, 16:22

КИРОВСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кировске состоялось заседание общественной муниципальной комиссии в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды и проведения рейтингового голосования в городе.

В декабре 2017 года подписано постановление правительства России, согласно которому рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных пространств является обязательным условием. В Кировске идет подготовка к народному голосованию, участники которого, кировчане, решат, какие пространства, по их мнению, нужно обустроить в первую очередь.

Ранее общественная комиссия отобрала территории, набравшие наибольшее количество предложений горожан. По ним уже начата разработка дизайн-проектов. К таким территориям относятся сквер в микрорайоне Кукисвумчорр (на месте снесенной поликлиники), городской парк, центральная площадь, территория в районе школы №10 и МКД № 5 (Коашва), а также территория под размещение детской и спортивной площадки и зоны отдыха в районе домов 1,4,5 (Титан).

С 1 по 15 марта будут проведены общественные обсуждения предложенных проектов. По мере поступления замечаний от заинтересованных лиц в них внесут изменения. Итоговые варианты дизайн-проектов будут представлены на рейтинговом голосовании, которое состоится 18 марта.

На состоявшемся заседании члены общественной комиссии утвердили состав территориальных счетных комиссий, количество бюллетеней бланков для проведения рейтингового голосования.