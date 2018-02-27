Директора дорожно-строительного предприятия оштрафовали за задержку зарплаты

КАНДАЛАКША/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — В Кандалакше директора местной фирмы оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Прокуратура пришла с проверкой в ООО «Дорожно-строительное предприятие».
Как было установлено, в ноябре 2017 года зарплата 93 работникам выплачена с нарушением установленных сроков, перерасчет за задержки выплаты зарплаты не производился. По данному факту в отношении руководителя ООО «Дорожно-строительное предприятие» было возбуждено дело об административном правонарушении. Предпринимателю было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.