Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс «Территория «Зенита»

27 Февраля 2018 года, 17:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Футбольный клуб «Зенит» совместно со своим официальным перевозчиком, авиакомпанией «Россия», объявил о старте конкурса «Территория «Зенита».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отметить себя на карте страны и оставить пожелание любимой команде. Заявки принимаются от жителей любого региона страны, а победителей определит компетентное жюри.

Победители отправятся рейсами авиакомпании «Россия» из любой точки России в Санкт-Петербург на матч «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург».

Фото: М. Паламарчук