5 причин переехать в Санкт-Петербург

27 Февраля 2018 года, 17:00

К чему быть готовым, переезжая в самый европейский город России?

Как купить тут квартиру?

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1 причина. Город, который сам себе на уме. Переехать сюда- это бросить вызов всему, что вы видели и знали раньше. На каждом шагу ты рискуешь упереться в какую-нибудь городскую легенду или исторический памятник.

2 причина. Здесь господствует стихия воды и камня. И тем не менее, самые шикарные сады и парки России есть только в Санкт-Петербурге. А сколько зданий и памятников архитектуры, занесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО!

3 причина. Самый романтичный город. Когда-то, можно было случайно остаться на берегу Васильевского острова, потому что развели мосты. И до утра выгуливать барышню по его набережным, потому что вам некуда деваться - мосты сойдутся только на рассвете. Теперь есть пешеходные мосты, ЗСД или речные трамвайчики.

Рекомендуем проводить свидания в белые ночи. Явление, которое доступно только северным жителям страны и Санкт-Петербургу.

4 причина. «Окно в Европу» - это реальность. Здесь спокойно ездят за хлебом в Финляндию, а на выходных - в Швецию или Эстонию. Быстрая и широкая международная сеть перелетов, морские паромы и автобусные сообщения.

5 причина. Город, который существует для своих жителей. Бесперебойный транспорт на любой вкус, который может доставить пассажиров за кратчайшие сроки: метро, трамваи, троллейбусы, автобусы, маршрутки и такси.

С местами в школах и детских садах нет никаких проблем. Огромное количество развивающих студий и центров для тех, кто активно занимается дополнительным образованием. И вам не надо думать, куда ехать за высшим образованием. Здесь есть одни из самых лучших ВУЗов страны.

Вам нравится такой образ жизни? Расскажем, как купить квартиру.

Решающий фактор за покупку жилья в Санкт-Петербурге – это цена. Вы получаете все бонусы столицы за умеренную плату.

Расстояние. Даже если вы поселитесь в спальном районе, добираться до центра или до работы гораздо быстрее и приятнее, чем в аналогичной ситуации в Москве.

Рассматривая варианты между вторичным жильем и новостройкой, однозначно выгоднее второе. По цене, по удобствам и по получаемым дополнительным опциям при новоселье. Фактически, это вариант, который вы строите для себя сами.

Пара советов при выборе покупки квартиры:

Выбираем застройщика

Определяемся с районом и выбираем объект

Решаем, будет это долевое строительство или готовое жилье

Звоним в офис строительной компании.

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