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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » 5 причин переехать в Санкт-Петербург
 
 
 
 
27 Февраля 2018 года, 17:00

5 причин переехать в Санкт-Петербург

К чему быть готовым, переезжая в самый европейский город России?

Как купить тут квартиру?

Как найти работу - топ востребованных специалистов.

1 причина. Город, который сам себе на уме. Переехать сюда- это бросить вызов всему, что вы видели и знали раньше. На каждом шагу ты рискуешь упереться в какую-нибудь городскую легенду или исторический памятник.

2 причина. Здесь господствует стихия воды и камня. И тем не менее, самые шикарные сады и парки России есть только в Санкт-Петербурге. А сколько зданий и памятников архитектуры, занесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО!

3 причина. Самый романтичный город. Когда-то, можно было случайно остаться на берегу Васильевского острова, потому что развели мосты. И до утра выгуливать барышню по его набережным, потому что вам некуда деваться - мосты сойдутся только на рассвете. Теперь есть пешеходные мосты, ЗСД или речные трамвайчики.

Рекомендуем проводить свидания в белые ночи. Явление, которое доступно только северным жителям страны и Санкт-Петербургу.

4 причина. «Окно в Европу» - это реальность. Здесь спокойно ездят за хлебом в Финляндию, а на выходных - в Швецию или Эстонию. Быстрая и широкая международная сеть перелетов, морские паромы и автобусные сообщения.

5 причина. Город, который существует для своих жителей. Бесперебойный транспорт на любой вкус, который может доставить пассажиров за кратчайшие сроки: метро, трамваи, троллейбусы, автобусы, маршрутки и такси.

С местами в школах и детских садах нет никаких проблем. Огромное количество развивающих студий и центров для тех, кто активно занимается дополнительным образованием. И вам не надо думать, куда ехать за высшим образованием. Здесь есть одни из самых лучших ВУЗов страны.

Вам нравится такой образ жизни? Расскажем, как купить квартиру.

Решающий фактор за покупку жилья в Санкт-Петербурге – это цена. Вы получаете все бонусы столицы за умеренную плату.

Расстояние. Даже если вы поселитесь в спальном районе, добираться до центра или до работы гораздо быстрее и приятнее, чем в аналогичной ситуации в Москве.

Рассматривая варианты между вторичным жильем и новостройкой, однозначно выгоднее второе. По цене, по удобствам и по получаемым дополнительным опциям при новоселье. Фактически, это вариант, который вы строите для себя сами.

Пара советов при выборе покупки квартиры:

  • Выбираем застройщика
  • Определяемся с районом и выбираем объект
  • Решаем, будет это долевое строительство или готовое жилье
  • Звоним в офис строительной компании.

Топ самых востребованных профессий в Санкт-Петербурге по версии hh.ru

  • Менеджеры по продажам
  • Инженеры (промышленность, производство)
  • Маркетологи, специалисты по SEO и SMM
  • Врачи
  • Квалифицированные рабочие
  • Бухгалтеры и финансисты
  • Специалисты гостиничного бизнеса и туризма
  • Строители, архитекторы и дизайнеры
  • Логисты
  • Специалисты в сфере IT

Специально для будущих жителей мы составили список самых интересных объектов от надежного застройщика Группы «Эталон». 

Жилые комплексы с готовыми квартирами по минимальной цене:

ЖК «Кристалл Полюстрово» : кв.м. за 56 987 руб (стоимость квартиры-студии от 2,59 млн руб.) Красногвардейский р-н.

ЖК «Ласточкино гнездо»: стоимость квартиры-студии от 2,59 млн руб. Приморский р-н.

 34 2  ЖК «Царская столица»

Центральный р-н

  • 5 мин. Пешком от Невского пр.
  • Рядом 4 станции метро
  • Высокий уровень безопасности, закрытый двор.
  • Скидка до 22%
  • 1-й взнос от 20%
  • Рассрочка до декабря 2020г
  • Комплекс сдан
 34 3  ЖК «Самоцветы»

Василеостровский р-н

  • 10 мин пешком от м.Василеостровская и Спортивная
  • Современная европейская архитектура
  • Просторные лоджии и террасы
  • Скидка до 22%
  • 1-й взнос от 20%
  • Рассрочка до декабря 2020г
  • Часть корпусов сдана
 34 4 ЖК Fusion

Выборгский р-н

  • Рядом ст.м. Выборгская, 400 м до Петроградской стороны
  • Индивидуальный архитектурный проект
  • Скидка до 8%
  • 1-й взнос от 20%
  • Рассрочка до декабря 2020г
  • Сроки сдачи: IV кв. 2019
 34 5 ЖК «Ландыши»

Калининский р-н

  • 15 мин. пешком до ст.м. Лесная
  • Эргономичные планировки
  • Скидка до 8%
  • 1-й взнос от 20%
  • Рассрочка до декабря 2020г
  • Комплекс сдан
 34 6 «Дом на Обручевых»

Калининский р-н

  • 10 мин. пешком до ст.м Политехническая и Академическая
  • Рядом парки, школы, магазины
  • Скидка до 11%
  • 1-й взнос от 20%
  • Рассрочка до декабря 2020г
  • Сроки сдачи: IV кв. 2018
 34 7 «Дом на Космонавтов»

Московский р-н

  • 10 мин. пешком до ст.м. Звездная
  • Собственный детский сад
  • Скидка до 8%
  • 1-й взнос от 20%
  • Рассрочка до декабря 2022г
  • Сроки сдачи: II кв. 2020

 

 

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  • На правах рекламы льют в уши. Кристалл -от 83 000 р/м. Ласточкино гнездо - на русановке до ближайшего общ.транспорта-почти 1км.Вливают Мурманчанам неликвиды.Меньше сотки за метр в питере нормальную локацию не возьмешь. Если авторы заметки считают что питерцы ездят в финку за хлебом-то на весь остальной набор букв можно положить.
 
 
 
 
 
 
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