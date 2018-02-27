Глава Росатома: пора принять решение о строительства атомного ледокола «Лидер»

27 Февраля 2018 года, 17:42

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Решение о строительстве атомного ледокола нового поколения «Лидер» необходимо принять уже в 2018-2019 года. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Госкорпорации «Росатом» Александр Лихачёв. Ледокол мощностью в 120 мегаватт сможет обеспечить движение во льдах с коммерческой скоростью, в двухметровых льдах со скоростью не менее 10–12 узлов в час.

«Такой уникальный ледокол – в мире таких не существует на сегодняшний день – позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании «НОВАТЭК», - сказал Александр Лихачёв.

Он отметил, что программа развития атомного ледокольного флота завязана на прогнозах по росту грузоперевозок сырья, добываемого в северных территориях, и возможности привлечения грузопотоков с альтернативных путей, в частности Суэцкого канала. По словам Лихачёва, уже с 2030 года компания должна обеспечивать перевозку не менее 70 миллионов тонн в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии.

«Это требует от нас добавления к трём уже строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на Балтийском заводе еще двух универсалов; строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности для того, чтобы не забыть западное направление поставок в Европу», - сказал глава Росатома.

Он также информировал президента об итогах работы госкорпорации за прошедший год и путях реализации инвестиционной стратегии компании в стране и за рубежом.