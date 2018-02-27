Объем госдолга Мурманской области снизился на 8,1%

27 Февраля 2018 года, 17:16

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – По данным Министерства финансов России, суммарный объем государственного долга всех субъектов по итогам 2017 года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 трлн рублей.

Долг Мурманской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2017 году составил 38,2% – 24 место в рейтинге, составленного экспертами РИА Рейтинг. Объем госдолга региона составляет 18,98 млрд. За 2017 год объем долга снизился на 8,1%.

Общий уровень долговой нагрузки регионов снижается второй год подряд. Отношение суммарного госдолга субъектов к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2017 года составило 30,5%, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем по итогам предыдущего года.