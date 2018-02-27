«Нордавиа» расширила возможности своего сайта

27 Февраля 2018 года, 17:35

МОСКВА/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» запустила новый модуль бронирования, который позволяет пассажирам приобретать не только авиабилеты, но и ряд дополнительных услуг.

С помощью нового модуля в режиме online можно оформить дополнительный багаж, услуги «Комфорт» и «Выбор места», причем, эти сервисы доступны как в момент оформления авиабилета на рейс, так и отдельно.

«Наш вебсайт стал более современным по своим функциональным возможностям, что особенно важно при переходе авиакомпании на новый уровень развития», - сказал генеральный директор «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Одновременно с техническим нововведением бронирования, «Нордавиа» обновила структуру тарифов экономического класса обслуживания. Новая тарифная система перевозчика предусматривает три варианта тарифных групп – «Базовый», «Стандарт» и «Лайт».

«Каждый из этих тарифов – это тщательно продуманные набор услуг и опций. Пассажир может подобрать такой тариф, который максимально отвечает его желаниям, и оплатить только те услуги, которыми он хотел бы воспользоваться», - сказала коммерческий директор авиакомпании «Нордавиа» Светлана Родионова.

Фото: М. Паламарчук