Авиакомпания «Azur Air» может лишиться сертификата эксплуатанта

27 Февраля 2018 года, 18:10

МОСКВА/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – По информации Росавиации, в отношении авиакомпании «Azur Air» введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта. В адрес авиаперевозчика направлено письмо о необходимости прекращения бронирования и выписки билетов в рамках договорных отношений с туроператорами, а также продажи собственных билетов на рейсы авиакомпании с вылетами после 19.03.2018 г.

Вместе с тем, в Росавиацию поступает информация, что оформление билетов на рейсы перевозчика с вылетами после 19 марта текущего года в рамках договоров о реализации туристского продукта продолжается, что может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов) и образованию социальной напряженности в стране.

В настоящий момент туроператоры «пересаживают» пассажиров, которые должны были лететь на «Azur Air», на другие чартерные авиакомпании.

Чартерная авиакомпания «Azur Air» в прошлом сезоне выполняла рейсы из Мурманска в Анталию. По информации «Би-порта», в новом сезоне перевозчик запланировал увеличить частоту полётов в Турцию. Первый рейс авиакомпании должен состояться уже в конце апреля.