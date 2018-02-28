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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Дмитрий Куликовский
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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске могут установить памятник Николаю Чудотворцу
 
 
 
 
28 Февраля 2018 года, 11:24

В Мурманске могут установить памятник Николаю Чудотворцу


МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске может появиться новый памятник. На пешеходной лестнице, на улице Воровского планируется установка памятника Николаю Чудотворцу. Решение об установке будет приниматься на завтрашнем заседании совета депутатов. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Филиппов. С инициативой установить в Мурманске такой памятник выступил около года назад российский путешественник Фёдор Конюхов.

Памятник Николаю Чудотворцу планировалось поставить также на острове Сальный в Кольском заливе. Проект обсуждался по инициативе командующего Северным флотом Николая Евменова.

Николай Чудотворец считает небесным покровителем моряков.

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  • храм это дом господа бога , а в чем смысл памятника.“И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.”
  • И все будут думать, что это и есть соратник В.В. Ленина революционер Воровский В.В. ...
  • Интересно: чем он помог мурманчанам?
 
 
 
 
 
 
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