В Мурманске могут установить памятник Николаю Чудотворцу

28 Февраля 2018 года, 11:24

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске может появиться новый памятник. На пешеходной лестнице, на улице Воровского планируется установка памятника Николаю Чудотворцу. Решение об установке будет приниматься на завтрашнем заседании совета депутатов. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Филиппов. С инициативой установить в Мурманске такой памятник выступил около года назад российский путешественник Фёдор Конюхов.

Памятник Николаю Чудотворцу планировалось поставить также на острове Сальный в Кольском заливе. Проект обсуждался по инициативе командующего Северным флотом Николая Евменова.

Николай Чудотворец считает небесным покровителем моряков.