Предъявлено обвинение собственнику неисправного трапа, с которого упали бабушка с внучкой

28 Февраля 2018 года, 11:37

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Исполняющему обязанности руководителя службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств).

Напомним, в сентябре прошлого года в аэропорту Пулково с трапа самолета упали полугодовалая девочка и её бабушка. Через некоторое время ребенок скончался в медучреждении.

Следствие установило, что летом прошлого года обвиняемый, действуя в нарушение своей должностной инструкции, не произвел закупку новой посадочной площадки пассажирского трапа, а вместо этого просто направил старую, изношенную и не предназначенную к ремонту деталь на ремонт, где на нее был установлен самодельный аналог опорной оси.

После проведенных ремонтных работ трап с недоброкачественной деталью был введен в эксплуатацию.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на окончание расследования уголовного дела и направления в суд», - сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Фото sztproc.ru